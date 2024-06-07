Летние смены в городе — в Международной школе математики и программирования «Алгоритмика» 07.06.2024 Реклама ИП УЛЬЯНОВА И.А. ИНН:344306413704 erid:2VSb5waZEZW

Подарите ребенку лето в городе, наполненное незабываемыми впечатлениями и эмоциями, а также полезными знаниями и умениями! Запишитесь на летние смены в Международную школу математики и программирования «Алгоритмика».

17-28 июня

  • Нейросмена — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
  • Мастерская IT. Летсплейщики — 8-11 лет, с 11.00 до 14.30
  • Нейросмена 2.0 — 12-17 лет, ОНЛАЙН с 11.00 до 14.30

1-19 июля (годовой курс за 3 недели!)

  • Геймдизайн на Roblox — 9-11 лет, с 11.00 до 14.30
  • Разработка игр на Unity — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30

5-16 августа

  • Нейросмена — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
  • Blender 3D — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30

19-30 августа

  • Профессии будущего — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
  • Нейросмена — 9-11 лет, с 11.00 до 14.30
  • IT-стартап — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30

Что входит:

  • образовательная программа
  • полезный перекус/обед
  • прогулки/игры на свежем воздухе и активный отдых
  • разнообразная развлекательная программа
  • дипломы и подарки от «Алгоритмики».

Специальная акция: годовые курсы «Роблокс» и «Юнити» всего за 3 недели интенсива.

Количество мест ограничено!

Укажите промокод «Лето24» и получите скидку 1000 рублей, заполняя форму.

Адрес: Зеленоград, площадь Юности, дом 2, стр. 1

Телефон и вотсап: 8-958-111-08-86

Сайт, Вконтакте, Инстаграм*

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