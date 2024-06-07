Подарите ребенку лето в городе, наполненное незабываемыми впечатлениями и эмоциями, а также полезными знаниями и умениями! Запишитесь на летние смены в Международную школу математики и программирования «Алгоритмика».
17-28 июня
- Нейросмена — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
- Мастерская IT. Летсплейщики — 8-11 лет, с 11.00 до 14.30
- Нейросмена 2.0 — 12-17 лет, ОНЛАЙН с 11.00 до 14.30
1-19 июля (годовой курс за 3 недели!)
- Геймдизайн на Roblox — 9-11 лет, с 11.00 до 14.30
- Разработка игр на Unity — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30
5-16 августа
- Нейросмена — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
- Blender 3D — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30
19-30 августа
- Профессии будущего — 7-11 лет, с 8.30 до 18.30
- Нейросмена — 9-11 лет, с 11.00 до 14.30
- IT-стартап — 12-17 лет, с 15.00 до 18.30
Что входит:
- образовательная программа
- полезный перекус/обед
- прогулки/игры на свежем воздухе и активный отдых
- разнообразная развлекательная программа
- дипломы и подарки от «Алгоритмики».
Специальная акция: годовые курсы «Роблокс» и «Юнити» всего за 3 недели интенсива.
Количество мест ограничено!
Укажите промокод «Лето24» и получите скидку 1000 рублей, заполняя форму.
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, дом 2, стр. 1
Телефон и вотсап: 8-958-111-08-86
*запрещён в РФ
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