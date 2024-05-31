Образовательные клубы — идеальное решение для ребят, которые остаются летом в городе. Они не будут проводить время в гаджетах и душных квартирах, а проведут его с пользой в безопасном месте с системой, в стоимость которой уже включено питание. С 10 до 18 по будням дети будут под чутким вниманием педагогов и вожатых.

Оба клуба откроют свои двери для ребят от 7 до 16 лет в начале июня, компания учла интересы и детей и их родителей и подготовила два летних клуба по интересам детей.