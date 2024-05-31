Летние образовательные клубы «Кинолагерь» и «Лидер профессий» — работают на базе Культурного центра «АртистЛэнд» 31.05.2024 Реклама ИП САКМАРОВА Н.А. ИНН:631895005120 erid:2VSb5x6FLR6

Летом многие родители ищут для ребенка лагерь. И отличный вариант — это Летний клуб дневного пребывания на базе Культурного центра «АртистЛэнд». Сеть культурных центров «АртистЛэнд» предлагает на выбор целых два летних образовательных клуба — «Кинолагерь» и «Лидер профессий».

Образовательные клубы — идеальное решение для ребят, которые остаются летом в городе. Они не будут проводить время в гаджетах и душных квартирах, а проведут его с пользой в безопасном месте с системой, в стоимость которой уже включено питание. С 10 до 18 по будням дети будут под чутким вниманием педагогов и вожатых.

Оба клуба откроют свои двери для ребят от 7 до 16 лет в начале июня, компания учла интересы и детей и их родителей и подготовила два летних клуба по интересам детей.

«Кинолагерь» — творческое лето

Каждый день двухнедельной программы дети будут погружаться в мир кино и киноиндустрии. Актёрские тренинги, командная работа от идеи фильма до съёмок и постпродакшена.

Команда «АртистЛэнда» вместе с детьми снимет настоящий короткометражный фильм! Они сами выступят в роли постановщиков, сценаристов, а главное — актеров. А также ребенок научиться работать на камеру и публику, разовьет навыки креативности, коммуникабельности и научится работать в команде.

«Лидер профессий» — лето и самоопределение

Клуб, направленный на профориентацию, позволит вашим детям попробовать себя в 8 разных профессиях.

Встречи с экспертами и экскурсии на предприятия, мастер — классы и ролевые игры помогут ребенку понять, кем он хочет стать и в какой сфере ему хочется развиваться. Бизнесмен и IT специалист, блогер и художник — такие разные профессии объединены в трёхнедельную смену клуба.

Ваш ребенок, помимо глубокой профориентации, получит множество полезных навыков, научиться понимать себя и свои эмоции, познакомится с профессионалами из разных сфер и заведёт новых друзей!

С составом преподавателей, стоимостью и подробной информацией по детским клубам вы можете ознакомиться по ссылкам:
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