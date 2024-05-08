Планируйте отдых своего ребенка заранее и забронируйте ему место в летнем IT-клубе «Академии ТОП» в Зеленограде.
В программе:
- разработка компьютерных игр
- стили компьютерной графики
- 3D-моделирование
- создание сайтов
- создание анимации
- экскурсии
- IT- квесты
- хакатоны
- творческие мастер-классы.
Смены компьютерных каникул:
- 3 июня — 14 июня
- 17 июня — 28 июня
- 1 июля — 12 июля
- 15 июля — 26 июля
- 29 июля — 09 августа.
Форматы:
- неполный день (9:00—13:00)
- полный день (09:00—18:00).
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.
Телефон: 8-495-135-05-80.
Детей ждут море ярких эмоций, незабываемых впечатлений в интеллектуальной среде.
Количество мест ограничено! Успейте забронировать место со скидкой 10% до 15.05 по ссылке https://clck.ru/3ASxbC
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