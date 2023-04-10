Каждая смена в компьютерном лагере Топ длится две недели, а занятия проходят по будням. Есть лагерь неполного дня, где занятия проходят с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 — в зависимости от возраста. Также есть лагерь полного дня с 10:00 до 18:00.

Первый поток стартует 5 июня и погрузит ребят в мир ИТ технологий.

Специально для школьников на период каникул мы подготовили программу «IT-микс: программирование, создание игр и веб-сайтов, игровой дизайн». Это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Тех, кто заранее планирует отдых ребенка, в апреле ждет приятный бонус — скидка 15% за раннее бронирование летнего лагеря при оплате до 15 апреля!