Летние каникулы с Компьютерной Академией Топ в Зеленограде 10.04.2023 Реклама

Каникулы в увлекательном мире технологий для мальчиков и девочек от 8 до 15 лет — это способ извлечь максимальную пользу от времени, проведенного за компьютером.

Компьютерная академия Топ организует удивительный компьютерный лагерь. В нем школьники узнают о программировании и создании компьютерных игр, робототехнике, game-дизайне, попробуют 3D-моделирование и 3D-печать, сделают уникальный контент в фото- и видеолаборатории, побывают в виртуальной реальности и попробуют себя в роли модного блогера.

Юные гении узнают всё о цифровых технологиях и гаджетах, применят полученные знания на практических занятиях под присмотром опытных педагогов и раскроют свои таланты. А еще — найдут верных друзей и единомышленников. Любимое хобби может стать профессией.

Каждая смена в компьютерном лагере Топ длится две недели, а занятия проходят по будням. Есть лагерь неполного дня, где занятия проходят с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 — в зависимости от возраста. Также есть лагерь полного дня с 10:00 до 18:00.

Первый поток стартует 5 июня и погрузит ребят в мир ИТ технологий.

Специально для школьников на период каникул мы подготовили программу «IT-микс: программирование, создание игр и веб-сайтов, игровой дизайн». Это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Тех, кто заранее планирует отдых ребенка, в апреле ждет приятный бонус — скидка 15% за раннее бронирование летнего лагеря при оплате до 15 апреля!

Контакты

Компьютерная академия Топ находится в Зеленограде, в корпусе 1651.

Узнать подробнее о летнем отдыхе можно по телефону: 8-968-656-57-44.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, летняя школа, компьютерная академия топ
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