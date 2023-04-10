Каникулы в увлекательном мире технологий для мальчиков и девочек от 8 до 15 лет — это способ извлечь максимальную пользу от времени, проведенного за компьютером.
Компьютерная академия Топ организует удивительный компьютерный лагерь. В нем школьники узнают о программировании и создании компьютерных игр, робототехнике, game-дизайне, попробуют 3D-моделирование и 3D-печать, сделают уникальный контент в фото- и видеолаборатории, побывают в виртуальной реальности и попробуют себя в роли модного блогера.
Юные гении узнают всё о цифровых технологиях и гаджетах, применят полученные знания на практических занятиях под присмотром опытных педагогов и раскроют свои таланты. А еще — найдут верных друзей и единомышленников. Любимое хобби может стать профессией.
Каждая смена в компьютерном лагере Топ длится две недели, а занятия проходят по будням. Есть лагерь неполного дня, где занятия проходят с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 — в зависимости от возраста. Также есть лагерь полного дня с 10:00 до 18:00.
Первый поток стартует 5 июня и погрузит ребят в мир ИТ технологий.
Специально для школьников на период каникул мы подготовили программу «IT-микс: программирование, создание игр и веб-сайтов, игровой дизайн». Это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.
Тех, кто заранее планирует отдых ребенка, в апреле ждет приятный бонус — скидка 15% за раннее бронирование летнего лагеря при оплате до 15 апреля!
Компьютерная академия Топ находится в Зеленограде, в корпусе 1651.
Узнать подробнее о летнем отдыхе можно по телефону: 8-968-656-57-44.