Расписание смен:

— 1 смена — 25 мая — 5 июня

— 2 смена — 8 — 19 июня

— 3 смена — 22 июня — 3 июля

— 4 смена — 6 — 17 июля

— 5 смена — 20 — 31 июля

— 6 смена — 3 — 14 августа



На каждой смене 4 возрастные группы: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет.



Занятия проходят каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).



Три занятия ежедневно: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн согласно возрасту.



Две прогулки, горячий обед и полдник.



В программе каждой смены дополнительно будут проводиться мероприятия в кибер-тематике.