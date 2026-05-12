ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2026 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.
Расписание смен:
— 1 смена — 25 мая — 5 июня
— 2 смена — 8 — 19 июня
— 3 смена — 22 июня — 3 июля
— 4 смена — 6 — 17 июля
— 5 смена — 20 — 31 июля
— 6 смена — 3 — 14 августа
На каждой смене 4 возрастные группы: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет.
Занятия проходят каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).
Три занятия ежедневно: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн согласно возрасту.
Две прогулки, горячий обед и полдник.
В программе каждой смены дополнительно будут проводиться мероприятия в кибер-тематике.
Специальные условия:
— В этом году можно оплачивать путёвки материнским капиталом
— За путёвку можно сделать налоговый вычет
— Фиксированная цена при записи до 1 июня
Обучающие блоки:
— Программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
— 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
— Графический дизайн (Photoshop)
— Разработка компьютерных игр (Scratch)
Преимущества для участников:
— Сертификат о прохождении Летней IT-школы
— Возможность прикоснуться к нескольким направлениям и определиться с будущим направлением на учебный год
Контакты:
— Адрес: Зеленоград, улица Юности, 11
— Телефоны: +7 (499) 735-32-65, +7 (916) 062-04-09
— Сайт: https://mietcenter.ru/summer-it-school/