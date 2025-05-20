Летние интенсивы в IQ007 Зеленоград — ускоренное развитие со скидками до 40% 20.05.2025 Реклама ИП ШИШОВА Е.Е. ИНН:740400523507 erid:2VtzqupcGbN

Пока одни теряют темп за лето, ваши дети могут сделать рывок вперёд! В дополнение к сменам «Каникулы будущего — 2025» мы запускаем Летние интенсивы IQ007 — формат для тех, кто хочет догнать, подтянуть или даже обогнать школьную программу.

Для кого это?

  • Для тех, кто не успел завершить учебную программу
  • Для родителей, которые не хотят тратить год — если можно пройти курс за 3 месяца
  • Для семей, которым важно развить реальные навыки, а не просто «занять ребёнка» на лето

Что даёт летний интенсив?

  • Закрывает пробелы по чтению, письму, английскому и не только
  • Готовит к школе — без стресса и с нужным уровнем
  • Ускоряет прогресс в комфортном летнем ритме
  • Помогает попробовать новое направление — без долгих обязательств
  • Прокачивает интеллект и самостоятельность

Направления:

  • Чтение и Скорочтение
  • НейроКаллиграфия
  • НейроEnglish
  • Программирование (онлайн)
  • Математика (онлайн)

Период: 2 июня — 29 августа (с перерывом на каникулы)

  • 5 занятий в неделю, с понедельника по пятницу
  • Сертификат по окончании
  • Индивидуальные рекомендации от педагогов
  • Удобный абонемент

Стоимость и выгоды:

  • Скидки до 40% — только до 25 мая!
  • Оплата возможна маткапиталом
  • Налоговый вычет 13%

Запись по телефону: +7-922-638-31-21

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Пока другие отдыхают — ваши дети уверенно двигаются к успеху!
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