Пока одни теряют темп за лето, ваши дети могут сделать рывок вперёд! В дополнение к сменам «Каникулы будущего — 2025» мы запускаем Летние интенсивы IQ007 — формат для тех, кто хочет догнать, подтянуть или даже обогнать школьную программу.
Для кого это?
- Для тех, кто не успел завершить учебную программу
- Для родителей, которые не хотят тратить год — если можно пройти курс за 3 месяца
- Для семей, которым важно развить реальные навыки, а не просто «занять ребёнка» на лето
Что даёт летний интенсив?
- Закрывает пробелы по чтению, письму, английскому и не только
- Готовит к школе — без стресса и с нужным уровнем
- Ускоряет прогресс в комфортном летнем ритме
- Помогает попробовать новое направление — без долгих обязательств
- Прокачивает интеллект и самостоятельность
Направления:
- Чтение и Скорочтение
- НейроКаллиграфия
- НейроEnglish
- Программирование (онлайн)
- Математика (онлайн)
Период: 2 июня — 29 августа (с перерывом на каникулы)
- 5 занятий в неделю, с понедельника по пятницу
- Сертификат по окончании
- Индивидуальные рекомендации от педагогов
- Удобный абонемент
Стоимость и выгоды:
- Скидки до 40% — только до 25 мая!
- Оплата возможна маткапиталом
- Налоговый вычет 13%
Запись по телефону: +7-922-638-31-21
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Пока другие отдыхают — ваши дети уверенно двигаются к успеху!
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