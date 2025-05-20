Пока одни теряют темп за лето, ваши дети могут сделать рывок вперёд! В дополнение к сменам «Каникулы будущего — 2025» мы запускаем Летние интенсивы IQ007 — формат для тех, кто хочет догнать, подтянуть или даже обогнать школьную программу.