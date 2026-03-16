Лекторий «Наукоград» приглашает на лекции об искусстве с Ольгой Владиславовной Морозовой — заведующей отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина.



Ольга Владиславовна проведет нас по галерее гениев и познакомит с их творчеством и культурным наследием.



Выставочный зал Музея Зеленограда, корпус 1410. Продолжительность каждой лекции — 75 минут.



От Ван Эйка до Босха. Тайны нидерландской живописи

— 19 марта, четверг, 18:30.

— Билеты https://clck.ru/3SV3Hp

Для взрослых и детей от 9 лет



Великие мастера итальянского Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль

— 22 марта, воскресенье, 12:00

— Билеты https://clck.ru/3SV2sz

Для взрослых и детей от 9 лет



Мудрые истории Питера Брейгеля старшего

— 26 марта, четверг, 18:30.

— Билеты https://clck.ru/3SV3Hp

Для взрослых и детей от 9 лет



Меланхолия гения: волшебный мир Альбрехта Дюрера

— 2 апреля, четверг, 18:30

— Билеты https://clck.ru/3SV3Hp

Для взрослых и детей от 9 лет



Бунт четырнадцати. Лекция о художниках-передвижниках

— 5 апреля, воскресенье, 12:00

— Билеты https://clck.ru/3SUZ6a

Для взрослых и детей от 12 лет



Лукас Кранах — живописец Реформации.

— 9 апреля, четверг, 18:30

— Билеты https://clck.ru/3SV3Hp

Для взрослых и детей от 9 лет



Лектор — Ольга Владиславовна Морозова, заведующая отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры РФ.Автор более 20 научных и научно-популярных книг по истории искусства, в том числе «Босх», «Рафаэль» из серии «Галерея гениев», «Мастера и шедевры европейской живописи», «Знаменитые пейзажи мировой живописи», а также более 100 статей в научных и научно-популярных изданиях.

