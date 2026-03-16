Лекторий «Наукоград» приглашает на лекции об искусстве с Ольгой Владиславовной Морозовой — заведующей отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Ольга Владиславовна проведет нас по галерее гениев и познакомит с их творчеством и культурным наследием.
Выставочный зал Музея Зеленограда, корпус 1410. Продолжительность каждой лекции — 75 минут.
От Ван Эйка до Босха. Тайны нидерландской живописи
— 19 марта, четверг, 18:30.
— Билеты
Для взрослых и детей от 9 лет
Великие мастера итальянского Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль
— 22 марта, воскресенье, 12:00
— Билеты
Для взрослых и детей от 9 лет
Мудрые истории Питера Брейгеля старшего
— 26 марта, четверг, 18:30.
— Билеты
Для взрослых и детей от 9 лет
Меланхолия гения: волшебный мир Альбрехта Дюрера
— 2 апреля, четверг, 18:30
— Билеты
Для взрослых и детей от 9 лет
Бунт четырнадцати. Лекция о художниках-передвижниках
— 5 апреля, воскресенье, 12:00
— Билеты
Для взрослых и детей от 12 лет
Лукас Кранах — живописец Реформации.
— 9 апреля, четверг, 18:30
— Билеты
Для взрослых и детей от 9 лет
Лектор — Ольга Владиславовна Морозова, заведующая отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры РФ.Автор более 20 научных и научно-популярных книг по истории искусства, в том числе «Босх», «Рафаэль» из серии «Галерея гениев», «Мастера и шедевры европейской живописи», «Знаменитые пейзажи мировой живописи», а также более 100 статей в научных и научно-популярных изданиях.
Все события — https://www.beventfamily.ru/