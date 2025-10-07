15 ноября, суббота

12:00

ДК МИЭТ Зеленоград, площадь Шокина дом 1, строение 2

Подробная информация: vk.cc/cQ0shC



Будущее неведомо и неподвластно к точному прогнозированию, но ученые бесконечно анализируют прошлое, следят за мировыми исследованиями и тенденциями, и, конечно же, строят предположения о будущем homo sapiens. Слушатели научно-популярной лекции о самом главном органе человека узнают, как мозг стал таким умным и какие современные достижения науки могут повлиять на его дальнейшее развитие.



Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.



Лекторий «Наукоград» создан в кругу семьи проектов «Библиотека событий».



Городу, который делает будущее!