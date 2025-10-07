Лекция антрополога Станислава Дробышевского в Зеленограде! — Лекторий «Наукоград» представляет тему «Эволюция мозга: грани будущего»! 07.10.2025 Реклама ИП Старовойтов А.А. ИНН:773575377509 erid:2VtzqwHLJSH

15 ноября, суббота
12:00
ДК МИЭТ Зеленоград, площадь Шокина дом 1, строение 2
Подробная информация: vk.cc/cQ0shC

Будущее неведомо и неподвластно к точному прогнозированию, но ученые бесконечно анализируют прошлое, следят за мировыми исследованиями и тенденциями, и, конечно же, строят предположения о будущем homo sapiens. Слушатели научно-популярной лекции о самом главном органе человека узнают, как мозг стал таким умным и какие современные достижения науки могут повлиять на его дальнейшее развитие.

Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

Лекторий «Наукоград» создан в кругу семьи проектов «Библиотека событий».

Городу, который делает будущее!

Реклама
Реклама
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру