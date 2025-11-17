Традиционная терапия — капли и гели — лишь временно облегчает симптомы, но не устраняет причину. Особенно сложно поддаётся лечению форма синдрома, вызванная дисфункцией мейбомиевых желёз, — а именно она встречается в 86% случаев.

Сегодня передовая офтальмология предлагает принципиально новый подход — IPL-терапию. Первоначально разработанная в дерматологии для лечения заболеваний кожи, IPL показала высокую эффективность и в офтальмологической практике.

Почему IPL — это прорыв?