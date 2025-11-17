Лечение синдрома сухого глаза с помощью IPL-терапии в клинике EsteMedika 17.11.2025 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VtzqxWa4zk

В эпоху цифровых экранов, кондиционированного воздуха и ускоренного ритма жизни забота о глазах становится не просто вопросом комфорта — она определяет качество нашей повседневной жизни.

Синдром сухого глаза — не просто временное раздражение. Это хроническое заболевание, которое снижает качество жизни миллионов людей по всему миру. К симптомам этого заболевания относятся:

  • постоянное ощущение сухости, жжения
  • утренняя «склеенность» век
  • покраснение глаз
  • ощущение инородного тела, песка в глазах
  • необходимость частого применения увлажняющих капель.

Традиционная терапия — капли и гели — лишь временно облегчает симптомы, но не устраняет причину. Особенно сложно поддаётся лечению форма синдрома, вызванная дисфункцией мейбомиевых желёз, — а именно она встречается в 86% случаев.

Сегодня передовая офтальмология предлагает принципиально новый подход — IPL-терапию. Первоначально разработанная в дерматологии для лечения заболеваний кожи, IPL показала высокую эффективность и в офтальмологической практике.

Почему IPL — это прорыв?

  • Клинически подтверждённая эффективность: по данным многоцентровых исследований (например, Gupta и соавт., 2015), у 89% пациентов отмечается значительное улучшение симптомов уже после 2-3 процедур.
  • Долгосрочный результат: эффект сохраняется до 6-12 месяцев, особенно при соблюдении рекомендаций по уходу.
  • Безболезненность и безопасность: процедура неинвазивна, проводится амбулаторно, без реабилитационного периода.

Центр офтальмологии PROЗРЕНИЕ приглашает вас в своё новое отделение — клинику EsteMedika — на процедуры IPL-терапии для лечения синдрома сухого глаза, демодекозного блефарита, хронических рецидивирующих халязионов.

Кроме этого, IPL терапия эффективна при лечении таких проблем, как:

  • розацеа — стойкое покраснение щёк и межбровной зоны с мелкими прыщиками и видимыми кровеносными сосудами
  • сосудистые звездочки и сеточки — особенно часто проявляется в области крыльев носа и вокруг глаз
  • пигментные пятна, вызванные загаром и постакне
  • фотостарение и снижение тонуса кожи
  • нежелательные волосы.

А для жителей 3-го района Зеленограда действует постоянная скидка 10% на все процедуры.

И помните: ваш взгляд заслуживает заботы не только сегодня, но каждый день.

Где найти EsteMedika: Зеленоград, корпус 353 — входите смело. За ясным взглядом без ежедневной зависимости от глазных капель.

Запись на консультацию к врачу: 8-495-122-22-15, 8-985-353-0-353 или через сайт este-medika.ru

ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм: t.me/estemedika_zel

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
Реклама
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру