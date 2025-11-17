В эпоху цифровых экранов, кондиционированного воздуха и ускоренного ритма жизни забота о глазах становится не просто вопросом комфорта — она определяет качество нашей повседневной жизни.
Синдром сухого глаза — не просто временное раздражение. Это хроническое заболевание, которое снижает качество жизни миллионов людей по всему миру. К симптомам этого заболевания относятся:
- постоянное ощущение сухости, жжения
- утренняя «склеенность» век
- покраснение глаз
- ощущение инородного тела, песка в глазах
- необходимость частого применения увлажняющих капель.
Традиционная терапия — капли и гели — лишь временно облегчает симптомы, но не устраняет причину. Особенно сложно поддаётся лечению форма синдрома, вызванная дисфункцией мейбомиевых желёз, — а именно она встречается в 86% случаев.
Сегодня передовая офтальмология предлагает принципиально новый подход — IPL-терапию. Первоначально разработанная в дерматологии для лечения заболеваний кожи, IPL показала высокую эффективность и в офтальмологической практике.
Почему IPL — это прорыв?
- Клинически подтверждённая эффективность: по данным многоцентровых исследований (например, Gupta и соавт., 2015), у 89% пациентов отмечается значительное улучшение симптомов уже после 2-3 процедур.
- Долгосрочный результат: эффект сохраняется до 6-12 месяцев, особенно при соблюдении рекомендаций по уходу.
- Безболезненность и безопасность: процедура неинвазивна, проводится амбулаторно, без реабилитационного периода.
Кроме этого, IPL терапия эффективна при лечении таких проблем, как:
- розацеа — стойкое покраснение щёк и межбровной зоны с мелкими прыщиками и видимыми кровеносными сосудами
- сосудистые звездочки и сеточки — особенно часто проявляется в области крыльев носа и вокруг глаз
- пигментные пятна, вызванные загаром и постакне
- фотостарение и снижение тонуса кожи
- нежелательные волосы.
И помните: ваш взгляд заслуживает заботы не только сегодня, но каждый день.
