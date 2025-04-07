В клинике «Эстеди», корпус 1515, открыт прием Гордеева Евгения Викторовича, имеющего многолетнюю практику по диагностике и лечению заболеваний молочных желез и опыт работы заведующего отделением онкологии. Так же он является оперирующим врачом.

Евгений Викторович проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.

По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.