В клинике «Эстеди», корпус 1515, открыт прием Гордеева Евгения Викторовича, имеющего многолетнюю практику по диагностике и лечению заболеваний молочных желез и опыт работы заведующего отделением онкологии. Так же он является оперирующим врачом.
Евгений Викторович проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.
По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.
Весенняя акция «Знакомство с доктором» у онколога-маммолога Гордеева Евгения Викторовича:
- прием + узи 2500 рублей (вместо 5100)
- также в прием включен осмотр онколога новообразований кожного покрова + консультация.
При необходимости доктор может провести удаление и отправить материал на гистологию (оплачивается отдельно).
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА