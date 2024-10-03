Лечение и диагностика заболеваний молочных желез в клинике «Эстеди» 03.10.2024 Peклама ОOO «Алатырь» ИHH:7735181758 еrid:2VSb5xXE51i

В клинике «Эстеди», корпус 1515, открыт прием Гордеева Евгения Викторовича, имеющего многолетнюю практику по диагностике и лечению заболеваний молочных желез и опыт работы заведующего отделением онкологии. Так же он является оперирующим врачом.

Евгений Викторович проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, дерматолог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.

По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.

Профессиональный стаж: с 2004 года

Образование:

  • 2004 г. ГОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева.
  • Сертификат по онкологии № 1177242870377, действителен до 29.12.2025 г.
  • Сертификат по ультразвуковой диагностике № 1177242870362, действителен до 03.12.2025 г.

Курсы повышения квалификации:

  • 2004-2005 гг. интернатура по хирургии
  • 2005 г. переподготовка по онкологии в МОНИКИ
  • 2008 г. переподготовка по ультразвуковой диагностике
  • 2011 г. курсы повышения квалификации по онкологии.

Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом11:26

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