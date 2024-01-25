«Центр Речи» создан в 2002 году. В детской медицинской клинике «Центр Речи» любой ребенок в возрасте от рождения до 18 лет может получить консультацию высококвалифицированных специалистов: педиатра, нейропсихолога, невролога, эпилептолога, физиотерапевта, нутрициолога, рефлексотерапевта, психиатра, остеопата, психолога, логопеда, дефектолога, АВА-тераписта и пройти диагностику. Большой спектр физиопроцедур. Подробнее об услугах специалистов на сайте.
В тесном контакте с врачами работают педагоги и реабилитологи «Центр Речи», где проводится немедикаментозная реабилитация и развивающие занятия.
- Коррекция всех видов речевых нарушений (в т.ч. заикания), помощь детям с отклонениями в развитии: ДЦП, СДВГ, ЗПР, РДА, синдромом Дауна.
- Раннее развитие
- Грудничковое отделение
- Подготовка к школе
- Помощь школьникам
- Семейная нешкола «Здоровое детство»
- Гидрореабилитация
- Жемчужные ванны
- Методика Акваджет
- Массажи
- Лечебная физкультура
- Кинезиотерапия
- Нейродинамическая гимнастика
Для вас доступны онлайн-консультации и занятия.
В «Центре Речи» проводятся комплексные программы реабилитации.
Программа гармоничного стимулирующего развития «Ты сможешь».
Огромный опыт, высокая квалификация специалистов и комплексный подход в коррекции нарушения речи гарантируют положительный результат даже при тяжёлых нарушениях.
Телефон: 8-495-790-08-68
Адрес: Зеленоград, корпус 1614, корпус 1616
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