«Центр Речи» создан в 2002 году. В детской медицинской клинике «Центр Речи» любой ребенок в возрасте от рождения до 18 лет может получить консультацию высококвалифицированных специалистов: педиатра, нейропсихолога, невролога, эпилептолога, физиотерапевта, нутрициолога, рефлексотерапевта, психиатра, остеопата, психолога, логопеда, дефектолога, АВА-тераписта и пройти диагностику. Большой спектр физиопроцедур. Подробнее об услугах специалистов на сайте.