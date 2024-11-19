Без утомительных очередей и длительных ожиданий обследование могут пройти пациенты с такими заболеваниями как:
- Боли в спине
- Головные боли, боль в шее, мигрень
- Перенесённые нейрохирургические операции на позвоночнике
- Остеохондроз, грыжи позвоночника
- Боли, ограничение подвижности суставов
- Артрозы, артриты
Приглашаются жители Москвы, Московской области и других регионов РФ старше 18 лет. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. При наличии проведенных исследований (рентген, КТ, МРТ), просьба взять с собой.
Приём проводят ведущие специалисты центра: неврологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, нейрофизиолог и мануальный терапевт.
По результатам осмотра возможно направление на курс реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях; по показаниям направление на высокотехнологичное хирургическое лечение.
ЛРЦ в деревне Голубое, МО обл., г. о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, стр. 6, корп.1.
Телефон для записи: +7-495-536-07-62, +7-495-240-87-79 (запись строго предварительная!)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.