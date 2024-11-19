Приглашаются жители Москвы, Московской области и других регионов РФ старше 18 лет. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. При наличии проведенных исследований (рентген, КТ, МРТ), просьба взять с собой.

Приём проводят ведущие специалисты центра: неврологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, нейрофизиолог и мануальный терапевт.

По результатам осмотра возможно направление на курс реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях; по показаниям направление на высокотехнологичное хирургическое лечение.

ЛРЦ в деревне Голубое, МО обл., г. о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, стр. 6, корп.1.

Телефон для записи: +7-495-536-07-62, +7-495-240-87-79 (запись строго предварительная!)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.