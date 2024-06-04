Операция занимает 10-15 минут, из них само лазерное воздействие длится секунд 30. Процедура безболезненна, проводится под местной капельной анестезией. Суть операции — воздействие лазером на роговицу глаза. За счёт испарения микронных слоёв тканей роговицы лазер с высокой точностью моделирует форму роговицы таким образом, что лучи начинают фокусироваться точно на сетчатке.



Специально готовиться к операции не нужно. Сначала, разумеется, надо пройти осмотр у офтальмолога — это комплексная диагностика, где проверят остроту зрения, измерят толщину роговицы, оценят её состояние, обследуют внутриглазные структуры. По результатам обследования врач определит, есть ли противопоказания (как у любой операции, они есть — но их немного) и какая методика коррекции будет оптимальной. Кроме того, надо сдать несколько анализов. В «Прозрении» это делают быстро, между осмотром врача и операцией в среднем проходит неделя.

Зрение улучшается сразу после операции. К этому новому счастливому состоянию надо привыкнуть, есть небольшой восстановительный период — 3-5 дней. А окончательно зрение стабилизируется в среднем через месяц. Пациента наблюдают в клинике после операции в течение месяца, а при необходимости и больше.

Осложнения во время лазерной коррекции зрения минимальны, говорит офтальмохирург, главный врач центра «Прозрение» Андрей Тибилов. Этот метод восстановления зрения применяется уже больше тридцати лет, доказана его эффективность и безопасность, накоплен большой опыт наблюдений за пациентами, Результат операции, как правило, сохраняется навсегда и уж точно на долгие годы.