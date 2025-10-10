Студия физической реабилитации и массажа открылась!
Что предлагает «Lavanda»:
Для детей:
- Индивидуальный подход с рождения
- Решение ортопедических проблем (плоскостопие, нарушения осанки)
- Восстановление после травм
- Помощь при неврологических расстройствах
Для взрослых:
- Избавление от хронических болей
- Реабилитация после операций
- Снятие стресса и улучшение сна
- Восстановление после травм
Преимущества:
- Квалифицированные специалисты
- Комфортная атмосфера
- Индивидуальный подход
- Комплексные программы восстановления
Специальное предложение:
Действуют акции на первое посещение!
Контакты:
Сайт: https://lavanda-studio.ru/
Телеграм-канал: https://t.me/lavanda_rehab
Записаться и задать вопросы: https://wa.me/message/DWPMR7EQUVAEE1
Адрес: улица Андреевка, 31Б, Зеленоград
Сделайте шаг к здоровому будущему вместе с Lavanda!
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
