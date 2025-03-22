Лапароскопическая стерилизация собак доступна в ветеринарном центре «Оригами» 22.03.2025 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqwMSPHi

1 марта в клинике «Оригами», корпус 322А, открылось отделение эндоскопии. На базе центра проводятся лапароскопические стерилизации собак, а также кастрации кобелей крипторхов.

Данный вид оперативного вмешательства рекомендован собакам:

  • любых пород весом более 10 кг
  • в возрасте до 5 лет
  • идущим на плановую операцию (без патологий).

Данная процедура является более бережным методом стерилизации самок, а также кастрации кобелей с расположением семенников в брюшной полости.

В отличии от полостной операции, лапароскопическая стерилизация/кастрация позволяет избежать больших разрезов, а также минимизировать контакт с внутренними органами, тем самым снизить операционную травму и ускорить процесс восстановления.

Главные преимущества:

  • операционная травма выражена в меньшей степени по сравнению с полостной операцией
  • ускоренный срок реабилитации
  • сниженное количество рубцовой ткани.

Получить подробную консультацию вы можете, записавшись на приём к хирургу ветеринарного центра «Оригами» Евгению Полуэктову. Он внимательно осмотрит питомца, ответит на все ваши вопросы и подберет оптимальный метод оперативного вмешательства именно для вашего любимца.

Звоните круглосуточно:

Адрес: корпус 322А
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