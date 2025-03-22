1 марта в клинике «Оригами», корпус 322А, открылось отделение эндоскопии. На базе центра проводятся лапароскопические стерилизации собак, а также кастрации кобелей крипторхов.

Данный вид оперативного вмешательства рекомендован собакам:

любых пород весом более 10 кг

в возрасте до 5 лет

идущим на плановую операцию (без патологий).

Данная процедура является более бережным методом стерилизации самок, а также кастрации кобелей с расположением семенников в брюшной полости.

В отличии от полостной операции, лапароскопическая стерилизация/кастрация позволяет избежать больших разрезов, а также минимизировать контакт с внутренними органами, тем самым снизить операционную травму и ускорить процесс восстановления.