1 марта в клинике «Оригами», корпус 322А, открылось отделение эндоскопии. На базе центра проводятся лапароскопические стерилизации собак, а также кастрации кобелей крипторхов.
Данный вид оперативного вмешательства рекомендован собакам:
- любых пород весом более 10 кг
- в возрасте до 5 лет
- идущим на плановую операцию (без патологий).
Данная процедура является более бережным методом стерилизации самок, а также кастрации кобелей с расположением семенников в брюшной полости.
В отличии от полостной операции, лапароскопическая стерилизация/кастрация позволяет избежать больших разрезов, а также минимизировать контакт с внутренними органами, тем самым снизить операционную травму и ускорить процесс восстановления.
Главные преимущества:
- операционная травма выражена в меньшей степени по сравнению с полостной операцией
- ускоренный срок реабилитации
- сниженное количество рубцовой ткани.
Получить подробную консультацию вы можете, записавшись на приём к хирургу ветеринарного центра «Оригами» Евгению Полуэктову. Он внимательно осмотрит питомца, ответит на все ваши вопросы и подберет оптимальный метод оперативного вмешательства именно для вашего любимца.
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- 8-495-150-3630
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Адрес: корпус 322А