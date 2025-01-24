Здоровье Человека на 90% зависит от продуктов питания, но продукты, которые мы ежедневно покупаем, несут не только пользу, но и значимый вред! Чтобы быть здоровым только с помощью продуктов — без рекламы показываем самые полезные продукты, даем рецепты мегаполезных продуктов, отсутствующих в продаже.



Научим, как не вредить себе за собственные деньги, как противостоять некачественным продуктам с помощью науки, и много другой полезности на безрекламном ТГ-канале «Лагода: научный ЗОЖ».



Реклама Лагода В.Н. ИНН:770770802783 erid:2VSb5zEBSit