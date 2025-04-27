Эксклюзивно представляем:

REAL — премиальные моторные масла и трансмиссионные жидкости. Произведены на заводе, построенном французским концерном. В основе — корейская база и присадки «большой четверки». 100% гарантия.



Metaco — не только запчасти. Более 18 000 артикулов в 28 категориях. В том числе ремни ГРМ с премиальными ремнями Dayco/Gates/Сontitech, тормозные диски и колодки Metaco Premium, АКБ с расширенной гарантией и моторные масла.



