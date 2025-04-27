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Есть все для ТО и ремонта иномарок: запчасти, крепеж, масла, шины, диски, химия, аксессуары.
REAL — премиальные моторные масла и трансмиссионные жидкости. Произведены на заводе, построенном французским концерном. В основе — корейская база и присадки «большой четверки». 100% гарантия.
Metaco — не только запчасти. Более 18 000 артикулов в 28 категориях. В том числе ремни ГРМ с премиальными ремнями Dayco/Gates/Сontitech, тормозные диски и колодки Metaco Premium, АКБ с расширенной гарантией и моторные масла.
сайт: labzap.pro
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тел./WhatsApp: 8 (999) 544-64-94
Ждем вас по адресу:Сосновая аллея, дом 7, 2 этаж, пав. №3
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