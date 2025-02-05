Проводится донабор детей для занятий по программам «Танцевальное дарование» и «Основы классического танца» в группы различных возрастов — «Планета» (3-4 года), «Сияние» (5-6 лет), «Созвездие» (6-7 лет) и «Ракета» (8-9 лет):

занятия ведут профессиональные хореографы со специальным образованием

занятия проходят в светлых, наполненных воздухом оборудованных залах Зеленоградского дворца культуры и творчества

в постановке номеров участвуют известные российские хореографы

коллектив «Точки взлета» — обладатель Гран-при и дипломов лауреата I степени

группы регулярно участвуют во всероссийских хореографических конкурсах и фестивалях, вместе путешествуют и отдыхают (на видео — отчет по январским гастролям в в Сочи)

«Точка взлета» готовит детей для поступления в студию современной хореографии «Олимп».