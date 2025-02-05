Проводится донабор детей для занятий по программам «Танцевальное дарование» и «Основы классического танца» в группы различных возрастов — «Планета» (3-4 года), «Сияние» (5-6 лет), «Созвездие» (6-7 лет) и «Ракета» (8-9 лет):
- занятия ведут профессиональные хореографы со специальным образованием
- занятия проходят в светлых, наполненных воздухом оборудованных залах Зеленоградского дворца культуры и творчества
- в постановке номеров участвуют известные российские хореографы
- коллектив «Точки взлета» — обладатель Гран-при и дипломов лауреата I степени
- группы регулярно участвуют во всероссийских хореографических конкурсах и фестивалях, вместе путешествуют и отдыхают (на видео — отчет по январским гастролям в в Сочи)
- «Точка взлета» готовит детей для поступления в студию современной хореографии «Олимп».
Также приглашают мам, пап, бабушек и дедушек с пользой провести время во Дворце творчества на занятиях по растяжке и гармонизации осанки по запатентованной системе APLOMB (18+).
Адрес: Зеленоград, пл. Колумба, 1
Контактный телефон: 8-926-416-57-31, Чумакова Елена Игоревна
«ТОЧКА ВЗЛЕТА» ВКонтакте: https://vk.com/tochka_vzlet
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