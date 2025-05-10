LA KENDO готовят еду из продуктов premium-класса, улучшая с каждым днем экосистему доставки еды на дом.
О LA KENDO:
- ежедневные скидки по промокодам до 20%
- рецепты, разработанные лучшими поварами России, где шеф-повара продумывают каждую деталь
- уделяют особое внимание упаковке продукта
- оберегают ценности: высокое качество еды, доброжелательный сервис и особое отношение к внешней составляющей.
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