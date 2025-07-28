Здесь готовят еду из продуктов premium-класса, улучшая с каждым днем экосистему доставки еды на дом.
Не упустите новинки— они уже в меню.
La Kendo это:
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«Мы бережно оберегаем созданные нами ценности: высокое качество еды, доброжелательный сервис и особое отношение к внешней составляющей»
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Или по телефону
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Инстаграм (запрещен в РФ): https://www.instagram.com/lakendo_zel
С любовью, ваше «LA-KENDO»!
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