Здесь готовят еду из продуктов premium-класса, улучшая с каждым днем экосистему доставки еды на дом.



Не упустите новинки— они уже в меню.



La Kendo это:

— Ежедневные скидки по промокодам до 20%

— Рецепты, разработанные лучшими поварами России, где шеф-повара продумывают каждую деталь

— Особое внимание упаковке продукта



«Мы бережно оберегаем созданные нами ценности: высокое качество еды, доброжелательный сервис и особое отношение к внешней составляющей»



Заказать можно через сайт

https://la-kendo.ru/

Или по телефону

8-495-150-30-20



Телеграм: https://t.me/la_kendo

Инстаграм (запрещен в РФ): https://www.instagram.com/lakendo_zel



С любовью, ваше «LA-KENDO»!