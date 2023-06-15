Вот какие квизы есть у Ruda Games:

Мозгобойня — текстовые, видео, музыкальные вопросы обо всём на свете для игроков с самой разной степенью эрудиции. 7 туров по 7 вопросов — каждый найдёт область, где он сможет блеснуть знаниями перед коллегами.

Квизмашина — хотите корпоратив про спорт? А, может быть, про эпоху 90-х? Или устроить интеллектуальное сражение между технарями и гуманитариями? Всё возможно с квизмашиной, даже Гарри Поттер и темы 18+ для тех, кто уже совсем взрослый.



Ща-а будет квиз — классический квиз, с чуть более лёгкими вопросами. Меньше текста, больше картинок и видео. Идеально для вхождения в квизовый формат.



Туц Туц Quiz — два часа развлекательной музыкальной викторины с атмосферой караоке. Здесь не будет вопросов об истории музыки или биографии музыкантов. Только любимые песни, знакомые клипы и безудержное желание петь и танцевать!



Держи пять! — единственный в мире квиз не на знания и эрудицию, а на логику и интуицию. Вам предстоит отгадать самую популярную версию ответа обычных прохожих! Все команды борются на равных в этой игре, школьники выходит на равных условиях с магистром интеллектуальных игр.