Квизы Ruda Games на вашем корпоративе, тимбилдинге и любом мероприятии 15.06.2023 Реклама

Летние корпоративы, тимбилдинги и выездные мероприятия уже врываются в размеренную жизнь офисных работников и украсят привычные будни самых разных рабочих коллективов города.

Квизы Ruda Games созданы, чтобы сделать ваш праздник по-настоящему ярким, весёлым и азартным.

У организаторов есть: шестилетний опыт организации и проведения мероприятий любого уровня, зажигательный ведущий, прекрасный фотограф и сто идей, как сделать день вашей компании незабываемым.

В актовом зале, на природе или в ресторане — выбирайте формат, остальное организаторы берут на себя!

Вот какие квизы есть у Ruda Games:

Мозгобойня — текстовые, видео, музыкальные вопросы обо всём на свете для игроков с самой разной степенью эрудиции. 7 туров по 7 вопросов — каждый найдёт область, где он сможет блеснуть знаниями перед коллегами.

Квизмашина — хотите корпоратив про спорт? А, может быть, про эпоху 90-х? Или устроить интеллектуальное сражение между технарями и гуманитариями? Всё возможно с квизмашиной, даже Гарри Поттер и темы 18+ для тех, кто уже совсем взрослый.

Ща-а будет квиз — классический квиз, с чуть более лёгкими вопросами. Меньше текста, больше картинок и видео. Идеально для вхождения в квизовый формат.

Туц Туц Quiz — два часа развлекательной музыкальной викторины с атмосферой караоке. Здесь не будет вопросов об истории музыки или биографии музыкантов. Только любимые песни, знакомые клипы и безудержное желание петь и танцевать!

Держи пять! — единственный в мире квиз не на знания и эрудицию, а на логику и интуицию. Вам предстоит отгадать самую популярную версию ответа обычных прохожих! Все команды борются на равных в этой игре, школьники выходит на равных условиях с магистром интеллектуальных игр.

Бронируйте даты для своих мероприятий.
Телефон: 8-916-824-58-59
Почта: vladimir.savin@mozgo.team
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