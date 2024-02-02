Правила участия в акции. Собери 6 наклеек с 29 января по 29 февраля 2024 года, посетив по 2 раза кафе Brunch time, Mill и ресторан Arvo и обменяй их на скидку 25% в любом заведении MODISH GROUP до 6 марта 2024 года.



Одна наклейка выдается на один чек от 1000 рублей.



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Brunch time: Инстаграм*, Вконтакте

Mill: Инстаграм*, Вконтакте

Arvo: Инстаграм*, Вконтакте