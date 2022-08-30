Курсы «Пионер» предлагают:
- английский язык с нуля и продвинутый уровень
- занятия в группах и индивидуально
- авторские программы (с учётом особенностей и требований студентов)
- высоко-квалифицированные преподаватели
- эффективное обучение базовым навыкам (чтение, письмо, перевод)
- программа включает материалы на год вперёд школьной программы
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
- вас научат говорить на правильном и классическом английском языке
- преподаватели «Пионера» имеют квалификации для работы по определенным программам (юридического и технического направления)
- дети младших классов учатся быстро читать и учат много лексики (подготовка на год вперёд школьной программы)
- уроки в младших классах часто проходят в занимательной, игровой форме
- учеников готовят к прохождению устных и письменных тестирований для работы
- студентов научат общаться за границей и путешествовать уверенно
- есть онлайн подключение к уроку.
Места занятий: Зеленоград, корпус 1131; корпус 840; улица Панфилова 28Б
Скоро Новый учебный год, звоните и записывайтесь на учёбу:
8-916- 816-20-19, (с 10 до 21 часа).
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