Места занятий: Зеленоград, корпус 1131; корпус 840; улица Панфилова 28Б



Скоро Новый учебный год, звоните и записывайтесь на учёбу:

8-916- 816-20-19, (с 10 до 21 часа).



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