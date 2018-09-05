Курсы иностранных языков Language Expert приглашают детей с 3 лет на занятия английским языком. Игровая программа, устные занятия по учебным пособиям ведущих британских издательств, маленькие группы до 7 человек, а главное — профессиональные преподаватели с опытом работы с маленькими детьми. Главными критериями при отборе преподавателей на наших курсах являются лингвистическое или педагогическое образование, опыт работы, а также постоянное стремление к саморазвитию. Мы являемся участниками многих вебинаров, семинаров, конференций и форумов.
На занятиях с дошкольниками:
- используется игровая методика,
- затрагиваются 2 стороны языка (восприятие на слух и умение говорить),
- используются учебные пособия для детей с 3 лет,
- постоянная смена видов деятельности: работа с учебником, рисование, пение,групповое общение и общение в паре, танцы, прослушивание сказок.
Подготовившись к дальнейшему обучению, новые знания накладываются на уже полученные. Для школьников с 1 класса добавляются обучение письму и чтению на английском.
- занятия в группах до 7 человек,
- индивидуальные занятия,
- разговорные навыки на базе изученной грамматики,
- возможность догнать и опередить школьную программу,
Помните, что нагнать школьную программу в начальной школе легче,чем в более старших классах!
В середине мая учеников 4-х классов ждет итоговая проверка знаний по всему курсу английского языка в начальной школе, независимо, остается ли ребенок учиться в своей школе дальше или переводится в другую. Мы предлагаем подготовку к успешной сдаче итоговой аттестации по английскому языку за курс начальной школы в группе и индивидуально.
Успешно сданный ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку является обязательным условием для поступления на многие престижные факультеты Московских ВУЗов.
В ходе подготовки школьники знакомятся со структурой и требованиями экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, но главная идея данного курса состоит в первую очередь в том, чтобы помочь школьнику освоить навыки языка, необходимые для использования в реальных жизненных ситуациях.
Необходимый минимальный уровень языка для данного курса: от Pre-Intermediate при подготовке к ОГЭ и от Intermediate при подготовке к ЕГЭ.
Подготовка к успешной сдаче экзаменов включает в себя подготовку по всем разделам и заданиям, которые будут на самом экзамене.
Занятия проходят в группе или индивидуально.
Чаще всего взрослые люди хотят улучшить разговорный язык, чтобы, к примеру, беспрепятственно общаться на отдыхе за границей. Также соискатели большинства престижных высокооплачиваемых вакансий должны на высоком уровне владеть английским языком.
Курсы английского языка для взрослых от Language Expert — это:
- современные методики преподавания;
- живое общение в группах;
- возможность выбрать наиболее удобный для себя график занятий, включая группы выходного дня;
- возможность индивидуального и корпоративного обучения.
Мы уверены, что поможем вам избавиться от разговорного барьера и окунуться в среду, которая сама будет благоприятствовать изучению иностранного языка.
Стоимость занятий: от 325 руб за 45 мин.
Скидки — 10 «приведи друга», 7% при оплате 3 месяцев обучения сразу.
Занятия с 3 лет.
email: info@langexp.ru
тел.: 8(925)393-39-74, 8(926)899-55-31
Зеленоград, корп.125
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