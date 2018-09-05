Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Успешно сданный ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку является обязательным условием для поступления на многие престижные факультеты Московских ВУЗов.

В ходе подготовки школьники знакомятся со структурой и требованиями экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, но главная идея данного курса состоит в первую очередь в том, чтобы помочь школьнику освоить навыки языка, необходимые для использования в реальных жизненных ситуациях.

Необходимый минимальный уровень языка для данного курса: от Pre-Intermediate при подготовке к ОГЭ и от Intermediate при подготовке к ЕГЭ.

Подготовка к успешной сдаче экзаменов включает в себя подготовку по всем разделам и заданиям, которые будут на самом экзамене.

Занятия проходят в группе или индивидуально.