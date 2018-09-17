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Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет 17.09.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

Наша миссия — помочь поступить на бюджет каждому ученику. Для этого не обязательно быть отличником и сдавать ЕГЭ на 100 баллов.

Как мы помогаем поступить на бюджет:

  • Подбираем подходящий вуз и специальность на консультации по профориентации
  • Определяемся с экзаменами и ставим цель по баллам
  • Тестируем школьников, чтобы узнать начальный уровень и выявить проблемные места
  • Подбираем группу по уровню и запросу
  • Контролируем успеваемость и прогресс в знаниях

У нас работают методист и преподаватели, зарплата которых зависит от результатов учеников. Наши преподаватели — педагоги по призванию, они осознанно выбрали себе профессию и умеют просто и понятно объяснять сложные темы.

Наши преподаватели проходят курсы первой помощи.

Чтобы ученикам было с кем посоветоваться между занятиями, мы объединяем преподавателей и учеников в чаты Вконтакте, так ученик может задать любой вопрос преподавателю или одногруппникам 24/7.

Система кураторства позволяет школьникам эффективно взаимодействовать друг с другом. На продленках для хорошистов ребята вместе решают школьную домашнюю работу под присмотром заботливых преподавателей, готовых ответить на любые вопросы.

В нашей группе Вконтакте вы можете почитать живые отзывы, также мы выкладываем туда полезные статьи, интервью, стажировки. Все, что может быть полезно школьникам, выпускникам и абитуриентам.

Ежемесячно у нас проходит мероприятие День Профориентации, куда может бесплатно записаться любой школьник и родитель. Записаться здесь.

Мы развиваем в подростках навыки будущего, полезные в реальной жизни:

  • Самоопределение,
  • Финансовая грамотность,
  • Предпринимательство,
  • Искусство общения,
  • Критическое мышление и другие.

Полный список навыков можете посмотреть тут: http://dolzhkevich.com/map

Записаться на тестирование или профориентацию и забронировать место на курсах можно на сайте или по телефону 8(499)653-56-71

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