Наша миссия — помочь поступить на бюджет каждому ученику. Для этого не обязательно быть отличником и сдавать ЕГЭ на 100 баллов.
- Подбираем подходящий вуз и специальность на консультации по профориентации
- Определяемся с экзаменами и ставим цель по баллам
- Тестируем школьников, чтобы узнать начальный уровень и выявить проблемные места
- Подбираем группу по уровню и запросу
- Контролируем успеваемость и прогресс в знаниях
У нас работают методист и преподаватели, зарплата которых зависит от результатов учеников. Наши преподаватели — педагоги по призванию, они осознанно выбрали себе профессию и умеют просто и понятно объяснять сложные темы.
Наши преподаватели проходят курсы первой помощи.
Чтобы ученикам было с кем посоветоваться между занятиями, мы объединяем преподавателей и учеников в чаты Вконтакте, так ученик может задать любой вопрос преподавателю или одногруппникам 24/7.
Система кураторства позволяет школьникам эффективно взаимодействовать друг с другом. На продленках для хорошистов ребята вместе решают школьную домашнюю работу под присмотром заботливых преподавателей, готовых ответить на любые вопросы.
В нашей группе Вконтакте вы можете почитать живые отзывы, также мы выкладываем туда полезные статьи, интервью, стажировки. Все, что может быть полезно школьникам, выпускникам и абитуриентам.
Ежемесячно у нас проходит мероприятие День Профориентации, куда может бесплатно записаться любой школьник и родитель. Записаться здесь.
Мы развиваем в подростках навыки будущего, полезные в реальной жизни:
- Самоопределение,
- Финансовая грамотность,
- Предпринимательство,
- Искусство общения,
- Критическое мышление и другие.
Полный список навыков можете посмотреть тут: http://dolzhkevich.com/map
Записаться на тестирование или профориентацию и забронировать место на курсах можно на сайте или по телефону 8(499)653-56-71
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В сентябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.