Чтобы ученикам было с кем посоветоваться между занятиями, мы объединяем преподавателей и учеников в чаты Вконтакте, так ученик может задать любой вопрос преподавателю или одногруппникам 24/7.

Система кураторства позволяет школьникам эффективно взаимодействовать друг с другом. На продленках для хорошистов ребята вместе решают школьную домашнюю работу под присмотром заботливых преподавателей, готовых ответить на любые вопросы.