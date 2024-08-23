- Обучение Английскому и Французскому языкам на разных уровнях подготовки. Закладывается прочный фундамент базовых знаний: чтение, письмо, произношение, а также работаем на повышенных уровнях.
- Занятия в мини-группах и индивидуально; очно или онлайн. Подготовка к школьной программе, к ОГЭ и ЕГЭ. Преподаватели высокой квалификации, участливые к каждому ребенку, индивидуальный подход.
- Качественная подготовка к проходным тестам и собеседованиям в школу, на работу (устным и письменным). По желанию родителей занятия могут проводиться только на иностранном языке. В сентябре есть возможность поприсутствовать на занятиях в разных группах.
Возраст: дети от 4 лет и взрослые.
Место занятий: Зеленоград, корпус 1131, корпус 840, улица Гоголя 11а
Вотсап: 8-916-816-20-19
Сайт, Вконтакте, Телеграм, Одноклассники, Инстаграм (запрещён в РФ)
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