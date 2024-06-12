В цифровую эпоху требуется все больше качественного и оригинального дизайна для веб-сайтов, мобильных приложений, рекламных материалов и многого другого. Графические дизайнеры всегда в центре внимания.Профессия графического дизайнера не ограничивается только созданием логотипов и баннеров, как думают многие. Это мир, где можно работать над айдентикой бренда, упаковкой продукции, дизайном книг, анимации и даже виртуальной реальности.

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