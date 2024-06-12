В цифровую эпоху требуется все больше качественного и оригинального дизайна для веб-сайтов, мобильных приложений, рекламных материалов и многого другого. Графические дизайнеры всегда в центре внимания.Профессия графического дизайнера не ограничивается только созданием логотипов и баннеров, как думают многие. Это мир, где можно работать над айдентикой бренда, упаковкой продукции, дизайном книг, анимации и даже виртуальной реальности.
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В «Компьютерной Академии ТОП Зеленоград»:
- преподаватели — практикующие эксперты в отрасли
- малокомплектные группы
- практика заложена в процесс обучения, проходит под контролем преподавателя
- реальные практические занятия в коллективе единомышленников и в творческой атмосфере
Приходите в «Компьютерную Академию ТОП Зеленоград» и погрузитесь в захватывающий мир графического дизайна, где ваш талант и креативность найдут свое проявление и успех!
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305.
Телефон: 8-495-135-05-80.
Количество мест ограничено!
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