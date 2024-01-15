Курьеры на своём автомобиле требуются в сеть кафе «Гриша и Гоша» 15.01.2024 Реклама ИП Андрюничев И.Е. ИНН:773378384465 erid:LatgBx87h

В дружный коллектив сети кафе «Гриша и Гоша» требуются курьеры на своём автомобиле:

  • Стабильная работа
  • Вкусные обеды
  • Дружный коллектив
  • Работа по зонам, новый или старый город
  • Фиксированный выход на смену 3300 + доплата за доп.заказы
  • Еженедельные выплаты

Ваших звонков ждут по телефону +7-968-017-70-98 Анастасия
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Курьеры на своём автомобиле требуются в сеть кафе «Гриша и Гоша» Реклама
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