В дружный коллектив сети кафе «Гриша и Гоша» требуются курьеры на своём автомобиле:
- Стабильная работа
- Вкусные обеды
- Дружный коллектив
- Работа по зонам, новый или старый город
- Фиксированный выход на смену 3300 + доплата за доп.заказы
- Еженедельные выплаты
Ваших звонков ждут по телефону +7-968-017-70-98 Анастасия
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