В компьютерной Академии Топ пройдет Мастер-класс для детей 7-14 лет. Для всех школьников Мастер-класс бесплатный.
Где дети:
- Познакомятся с миром игр Roblox
- Разберут особенности, стили и механики игровой платформы
- Создадут персонажа
- Научатся проектировать уникальных героев и окружение для своей игры
Регистрация на бесплатный мастер-класс:
https://zelenograd.top-academy.ru/events/281/36/10276
Также вы можете посетить Мастер-классы и на другие темы: Лабубу, Стич, Шпиониро Голубиро, Фуглер и 3D-персонажей Roblox", «Создание 2D-игры Roblox
+7-968-656-57-44
Адрес: Зеленоград, корпус 438А
Сайт: zelenograd.top-academy.ru
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша