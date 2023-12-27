Шри-Ланка и Таиланд — два супер популярных направления этой зимы. Сравним их, чтобы выбрать лучшее именно для себя .

Погода

На Шри-Ланке можно отдыхать круглый год. Просто нужно знать где. Зимой — на юго-западном побережье, а летом — северо-восточном.

Таиланд — с погодой чуть сложнее. Все сильно зависит от курорта. В Паттайе можно отдыхать в любое время, а вот популярный Пхукет — летом без вариантов, слишком сильные волны и дожди.

Пляжи

На Шри-Ланке отличные пляжи на любой вкус. А кто любит сёрф, здесь просто идеально.

Таиланд — самые лучшие пляжи на Пхукете, Самуи. В Паттайе пляжи не так живописны и не такие чистые, но и там есть места с отличными пляжами.

Кухня

Таиланду здесь нет конкуренции по ассортименту блюд, выбору фруктов и морепродуктов. Шри-Ланка немного уступает Таиланду в разнообразии местной кухни. Традиционная кухня ланкийцев достаточно скромная.

Ночная жизнь

За тусовками и ночной жизнью — однозначно в Тай! Чего только стоят знаменитые улицы Walking street и Bangla road!