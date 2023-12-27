Турагентство Fun&Sun от всей души поздравляет читателей «Зеленоград.ру» с наступающим 2024 годом! Желает приятных путешествий, легких дорог, безграничных возможностей и предлагает подборку направлений для зимнего отдыха.
Шри-Ланка и Таиланд — два супер популярных направления этой зимы. Сравним их, чтобы выбрать лучшее именно для себя .
Погода
На Шри-Ланке можно отдыхать круглый год. Просто нужно знать где. Зимой — на юго-западном побережье, а летом — северо-восточном.
Таиланд — с погодой чуть сложнее. Все сильно зависит от курорта. В Паттайе можно отдыхать в любое время, а вот популярный Пхукет — летом без вариантов, слишком сильные волны и дожди.
Пляжи
На Шри-Ланке отличные пляжи на любой вкус. А кто любит сёрф, здесь просто идеально.
Таиланд — самые лучшие пляжи на Пхукете, Самуи. В Паттайе пляжи не так живописны и не такие чистые, но и там есть места с отличными пляжами.
Кухня
Таиланду здесь нет конкуренции по ассортименту блюд, выбору фруктов и морепродуктов. Шри-Ланка немного уступает Таиланду в разнообразии местной кухни. Традиционная кухня ланкийцев достаточно скромная.
Ночная жизнь
За тусовками и ночной жизнью — однозначно в Тай! Чего только стоят знаменитые улицы Walking street и Bangla road!
В Дубае помимо пустыней и песков расположено обилие зеленых пространств, где можно прогуляться в одиночку, с друзьями или с семьей, найти иинтересные развлечения и красивые виды.
На побережье зимой очень красиво — низко летают чайки, море приобретает красивый голубой оттенок. Температура воды в декабре +18* +20, но некоторые туристы с удовольствием окунаются в прохладные волны. Воздух +20-26.
Рекомендуем рассматривать туры в Оман с экскурсиями — именно такой формат отдыха поможет получить полное представление о стране и ее богатой древней культуре.
Комфортный климат зимой, прекрасные пляжи и теплое море, нетронутый коралловый риф, удивительная природа — пустыни, тропические леса, восточное гостеприимство и отличный шоппинг.
Считается одним из самых богатых государств мира. Перелет прямым рейсом из Москвы 5,5 часов. Виза не нужна, штамп по прилету.
В Дохе, столице Катара, современная жизнь сочетается с древними традициями.
Температура воздуха в декабре +25-26.Температура воды +23.
Большинство туристов, которые хотят убежать от российских холодов, предпочитают улететь на побережье Красного моря, насладиться солнцем и теплом, бархатным морем и красотой подводного мира.
Отправиться в солнечную Турцию — отличный план на зимние каникулы.
Купаться в теплом бассейне, загорать, смотреть главные достопримечательности без очередей и скопления туристов, да еще по очень выгодным ценам! Турция прекрасна в любое время года!
Менеджеры турагентства Fun&Sun проконсультируют вас по турам и отелям, расскажут об особенностях отдыха в разных странах, подберут и забронируют тур, поддержат во время вашего отдыха .
В рекламных турах мы сами смотрим отели, собираем «живые отзывы», с удовольствием поделимся ими с вами.
Франчайзинговый офис туроператора Fun&Sun в Зеленограде: Панфиловский проспект, корпус 1011 (вход с Wildberries и направо).
Телефоны: 8 (499) 729-28-90, 8 (499) 729-28-95, 8 (925) 457-66-44
E-mail: mistour@rambler.ru