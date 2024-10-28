В состязании 20 октября в Спортивном комплексе МИЭТ приняли участие команды из Зеленограда, Солнечногорска и Москвы — юноши 2012-13 гг. рождения.
В упорной и бескомпромиссной борьбе главный трофей турнира завоевали юные баскетболисты из БК «Пантера» (Куркино, Москва), серебро и бронзу получили ребята из Зеленограда (СШ Зеленоград) и Солнечногорска (СШ Солнечногорск), соответственно. Четвертыми стали спортсмены баскетбольного клуба Олимпиец школа 1409 (Москва).
В кубке «АМПЛИТУДА» есть победители, но нет проигравших! Титульный спонсор соревнований, зеленоградский научно-технический центр ООО «НТЦ Амплитуда», подготовил для всех участников памятные подарки с символикой прошедшего мероприятия. Как гласит девиз турнира — ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ! Победителем может стать каждый, нужно только захотеть!
Технический организатор турнира, детский баскетбольный клуб «Апельсин», благодарит за поддержку партнеров нашего баскетбольного праздника: компанию «Черноголовка» за предоставление сладких подарков для всех участников и баскетбольный магазин Slam Dunk за сертификаты для лучших игроков турнира и победителей в конкурсе снайперов.
Отдельная благодарность — руководству и сотрудникам СК МИЭТ за помощь в подготовке и организации мероприятия.
Состоявшийся турнир прошёл в преддверии нового спортивного события — уже через месяц стартует чемпионат сезона 2024-25 в рамках Зеленоградской детской открытой баскетбольной лиги «АМПЛИТУДА». Подробнее здесь