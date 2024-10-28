В кубке «АМПЛИТУДА» есть победители, но нет проигравших! Титульный спонсор соревнований, зеленоградский научно-технический центр ООО «НТЦ Амплитуда», подготовил для всех участников памятные подарки с символикой прошедшего мероприятия. Как гласит девиз турнира — ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ! Победителем может стать каждый, нужно только захотеть!