Кубок «Амплитуда» по баскетболу прошёл в Зеленограде 28.10.2024 Peклама AHO БК «Апельсин» ИHH:7735201563 еrid:2VSb5xSQxMv

В состязании 20 октября в Спортивном комплексе МИЭТ приняли участие команды из Зеленограда, Солнечногорска и Москвы — юноши 2012-13 гг. рождения.

В упорной и бескомпромиссной борьбе главный трофей турнира завоевали юные баскетболисты из БК «Пантера» (Куркино, Москва), серебро и бронзу получили ребята из Зеленограда (СШ Зеленоград) и Солнечногорска (СШ Солнечногорск), соответственно. Четвертыми стали спортсмены баскетбольного клуба Олимпиец школа 1409 (Москва).

В кубке «АМПЛИТУДА» есть победители, но нет проигравших! Титульный спонсор соревнований, зеленоградский научно-технический центр ООО «НТЦ Амплитуда», подготовил для всех участников памятные подарки с символикой прошедшего мероприятия. Как гласит девиз турнира — ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ! Победителем может стать каждый, нужно только захотеть!

Технический организатор турнира, детский баскетбольный клуб «Апельсин», благодарит за поддержку партнеров нашего баскетбольного праздника: компанию «Черноголовка» за предоставление сладких подарков для всех участников и баскетбольный магазин Slam Dunk за сертификаты для лучших игроков турнира и победителей в конкурсе снайперов.

Отдельная благодарность — руководству и сотрудникам СК МИЭТ за помощь в подготовке и организации мероприятия.

Состоявшийся турнир прошёл в преддверии нового спортивного события — уже через месяц стартует чемпионат сезона 2024-25 в рамках Зеленоградской детской открытой баскетбольной лиги «АМПЛИТУДА». Подробнее здесь
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