Косметолог Варвара Морозова приглашает вас познакомиться с новым методом ухода за чувствительной кожей лица 29.01.2025 Реклама ООО «МЕДИЦИНА» ИНН:7735189348 erid:2VSb5xHXPpt

Мы с вами хорошо знаем, что пробиотики благотворно действуют на организм изнутри.

Однако, сейчас актуально использование косметических средств для эстетического ухода с содержанием пробиотиков.

Что же такое «питание кожи»?!

Важно понимать, что микрофлора и врожденный иммунитет кожи тесно связанны друг с другом. Благодаря их взаимодействию формируется барьер для патогенных микроорганизмов.

Традиционно, при коррекции различных заболеваний кожи, используются антибактериальные препараты. К сожалению, они не обладают прицельным действием и уничтожают различные виды бактерий, в результате чего нарушается микробный гомеостаз кожи.

Восстановление и поддержание нормальной микрофлоры является важным аспектом ухода за здоровой кожей лица. Пробиотики в составе косметических средств помогают уменьшить красноту и воспаления, а самое главное, поддерживают защитную функцию организма.

Приходите на волшебную процедуру по уходу за чувствительной кожей лица в отделение Эстетической косметологии на базе мед центра «Литех».

Морозова Варвара Анатольевна.

Запись по телефону 8-929-647-18-05.

Адрес: Медицинский центр «Литех Зеленоград», ул. Каменка, к1805.

Режим работы: с 7.00 до 19.00, ежедневно, без выходных

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