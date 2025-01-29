Мы с вами хорошо знаем, что пробиотики благотворно действуют на организм изнутри.
Однако, сейчас актуально использование косметических средств для эстетического ухода с содержанием пробиотиков.
Что же такое «питание кожи»?!
Важно понимать, что микрофлора и врожденный иммунитет кожи тесно связанны друг с другом. Благодаря их взаимодействию формируется барьер для патогенных микроорганизмов.
Традиционно, при коррекции различных заболеваний кожи, используются антибактериальные препараты. К сожалению, они не обладают прицельным действием и уничтожают различные виды бактерий, в результате чего нарушается микробный гомеостаз кожи.
Восстановление и поддержание нормальной микрофлоры является важным аспектом ухода за здоровой кожей лица. Пробиотики в составе косметических средств помогают уменьшить красноту и воспаления, а самое главное, поддерживают защитную функцию организма.
Приходите на волшебную процедуру по уходу за чувствительной кожей лица в отделение Эстетической косметологии на базе мед центра «Литех».
Морозова Варвара Анатольевна.
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