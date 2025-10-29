«Мы сохранили самые яркие музыкальные номера»

Накануне премьеры мы поговорили с Вадимом Безменовым

— Почему вы решили поставить вторую часть «Кошек»? Удалось ли воплотить задуманное?

— После первого спектакля мы получили много восторженных отзывов от зрителей — люди писали в соцсетях и просто подходили к нам и говорили комплименты. «Кошек» мы показывали на родной сцене нашего культурного центра дважды, и оба раза зал был переполнен. А потом получили множество просьб продолжить эту историю.

Наш авторский спектакль, превратившийся в полноценную музыкальную пьесу, получается красивым и глубоким. В нём затрагиваются сложные жизненные вопросы, раскрываются грани человеческих отношений и показываются пути выхода из непростых ситуаций. История кошек — это не просто увлекательное повествование, а философское произведение о добре и зле, о защите слабых, о важности доброты и взаимопомощи. Эта постановка для всей семьи, для детей и взрослых.

— Будет ли повтор музыкальных номеров из первого спектакля во второй части «Кошек»?

— Любимые композиции из первой части непременно прозвучат и во второй. Мы сохранили самые яркие и успешные музыкальные номера, которые неизменно вызывали восторг у публики. При этом каждая песня получила новое звучание — обогатили уже знакомый материал свежими элементами. Отмечу, что все музыкальные партии исполняются вживую.

— Чем обусловлен выбор профессиональной команды, работающей над постановкой?

— Я долго сотрудничаю с этими мастерами своего дела — что признано не только в России, но и за рубежом. Главная миссия спектакля: открыть для зрителей удивительный мир профессионального театрального искусства. И одновременно мы стремимся предоставить участникам студии возможность триумфального выступления и обеспечить коллегам по цеху, с которыми мы сотрудничаем, лучшие условия работы.

Многие наши студийцы только начинают свой путь на сцене. Мы хотим дать им лучшее уже на старте. Как кто-то точно сказал: «Не обязательно быть великим, чтобы начать, но нужно начать, чтобы стать великим». Именно поэтому мы создаём все условия для их развития и роста.

— А сложно ли одновременно руководитель студией, учить и участвовать в спектакле вместе со своими учениками?

— Да, это серьезный профессиональный вызов. Надо одновременно поддерживать учеников и полностью погружаться в собственное исполнение. И даже мой многолетний опыт работы — более тридцати лет — не уменьшает волнения перед каждым выходом на сцену.





Премьера обещает быть яркой и незабываемой — приходите всей семьей!

Билеты можно забронировать уже сейчас и лучше поспешить — их количество ограничено.

Страница студии «Триумф» на сайте КЦ «Зеленоград»

Вконтакте