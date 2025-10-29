«Кошки. Часть 2» в Зеленограде 8 ноября — Рассказываем о большой премьере осени 29.10.2025 Реклама ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР БЕЗМЕНОВ» ИНН:3327136100 erid:2VtzquzuiXR

Музыкальный спектакль «Кошки» студии эстрадно-джазового вокала «Триумф», показанный в прошлом году в Культурном центре «Зеленоград», стал удивительным открытием. Постановка не уступала, а в чем-то и превосходила «привозные» мюзиклы и антрепризы с известными артистами. Совсем скоро на той же сцене зрители увидят премьеру музыкальной пьесы-фэнтези «Кошки. Часть 2». Это одновременно и продолжение первой истории, и большой новый спектакль.

Несколько фактов о премьере

  • Технические решения порадуют даже искушённых театралов — сценаристы задействовали практически все современные спецэффекты. В ведущих московских мастерских для спектакля созданы эксклюзивные декорации.
  • Будет много хорошей музыки — известных хитов и современных произведений. И хороших голосов.
  • Кошка Бродяжка оживёт, но попадёт в плен. В финале предстоит эпическая битва с Королем летучих мышей. Но всё закончится хорошо!
  • Действие развернется, как и в первой части, в кошачьем дворике. Но у героев будут другие имена, и действовать они будут в других обстоятельствах.
  • На сцене — студийцы от 8 до 50 лет, их преподаватели, приглашенная актриса театра Алексея Рыбникова, «VS Театра», «Eliz Театра» Мария Наумова и, конечно, создатель студии «Триумф», доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства и блестящий певец Вадим Безменов. А еще участники театра танца «Крылья» и ансамбля эстрадного танца «Галас».
  • Над спектаклем работает команда высоких профессионалов. В их числе, например, главный звукорежиссер Государственного Кремлевского дворца Евгений Силенко. В постановке применена передовая технология пространственного звучания. Гитарные партии исполняет мультиинструменталист, выпускник Московской консерватории Сергей Кузьминов. Поставила спектакль доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, театральный режиссёр Нонна Чхетиани.

«Мы сохранили самые яркие музыкальные номера»

Накануне премьеры мы поговорили с Вадимом Безменовым

— Почему вы решили поставить вторую часть «Кошек»? Удалось ли воплотить задуманное?

— После первого спектакля мы получили много восторженных отзывов от зрителей — люди писали в соцсетях и просто подходили к нам и говорили комплименты. «Кошек» мы показывали на родной сцене нашего культурного центра дважды, и оба раза зал был переполнен. А потом получили множество просьб продолжить эту историю.

Наш авторский спектакль, превратившийся в полноценную музыкальную пьесу, получается красивым и глубоким. В нём затрагиваются сложные жизненные вопросы, раскрываются грани человеческих отношений и показываются пути выхода из непростых ситуаций. История кошек — это не просто увлекательное повествование, а философское произведение о добре и зле, о защите слабых, о важности доброты и взаимопомощи. Эта постановка для всей семьи, для детей и взрослых.

— Будет ли повтор музыкальных номеров из первого спектакля во второй части «Кошек»?

— Любимые композиции из первой части непременно прозвучат и во второй. Мы сохранили самые яркие и успешные музыкальные номера, которые неизменно вызывали восторг у публики. При этом каждая песня получила новое звучание — обогатили уже знакомый материал свежими элементами. Отмечу, что все музыкальные партии исполняются вживую.

— Чем обусловлен выбор профессиональной команды, работающей над постановкой?

— Я долго сотрудничаю с этими мастерами своего дела — что признано не только в России, но и за рубежом. Главная миссия спектакля: открыть для зрителей удивительный мир профессионального театрального искусства. И одновременно мы стремимся предоставить участникам студии возможность триумфального выступления и обеспечить коллегам по цеху, с которыми мы сотрудничаем, лучшие условия работы.

Многие наши студийцы только начинают свой путь на сцене. Мы хотим дать им лучшее уже на старте. Как кто-то точно сказал: «Не обязательно быть великим, чтобы начать, но нужно начать, чтобы стать великим». Именно поэтому мы создаём все условия для их развития и роста.

— А сложно ли одновременно руководитель студией, учить и участвовать в спектакле вместе со своими учениками?

— Да, это серьезный профессиональный вызов. Надо одновременно поддерживать учеников и полностью погружаться в собственное исполнение. И даже мой многолетний опыт работы — более тридцати лет — не уменьшает волнения перед каждым выходом на сцену.


Премьера обещает быть яркой и незабываемой — приходите всей семьей!

Билеты можно забронировать уже сейчас и лучше поспешить — их количество ограничено.

Страница студии «Триумф» на сайте КЦ «Зеленоград»

