Конкурс объединил науку, эстетику и индивидуальный подход. Каждая участница — пациентка клиники — сначала прошла одну из премиальных процедур, а затем предстала перед публикой в образе «Королевы EsteMedika». Победительниц определили подписчики — по количеству лайков под конкурсными публикациями во «ВКонтакте».

За право стать лицом клиники боролись многие зеленоградские красавицы, но в финал вышли самые достойные.