В клинике эстетической медицины EsteMedika в Зеленограде состоялось награждение победительниц конкурса красоты и здоровья «Мисс EsteMedika 2025». Торжественная церемония стала ярким событием, наполненным поздравлениями, улыбками и аплодисментами.

Конкурс объединил науку, эстетику и индивидуальный подход. Каждая участница — пациентка клиники — сначала прошла одну из премиальных процедур, а затем предстала перед публикой в образе «Королевы EsteMedika». Победительниц определили подписчики — по количеству лайков под конкурсными публикациями во «ВКонтакте».

За право стать лицом клиники боролись многие зеленоградские красавицы, но в финал вышли самые достойные.

  • 1 место и титул «Мисс EsteMedika 2025» завоевала Наталия. Ей вручили сертификат на 30 000 рублей.
  • 2 место и сертификат на 20 000 рублей получила Елена.
  • 3 место заняла Марина, став обладательницей сертификата на 10 000 рублей.

Все сертификаты можно использовать на любые процедуры клиники: от аппаратных методик омоложения (RF-лифтинг, фотоомоложение IPL) и инъекционных процедур (биоревитализация, ботокс и другие) до лазерной эпиляции и уходовых процедур.

Сотрудники клиники тепло поздравили финалисток и пожелали им всегда оставаться такими же прекрасными, излучающими здоровье и уверенность в себе.

«Мы не просто искали самую яркую участницу, мы искали женщину, которая разделяет наши ценности: стремление к гармонии, заботу о себе изнутри и снаружи. Все финалистки — большие молодцы, каждая по-своему уникальна», — отметили представители клиники EsteMedika.

Успех первого конкурса вдохновил на продолжение! Клиника медицинской косметологии EsteMedika готовится открыть двери для всех желающих принять участие в Мисс EsteMedika 2026. Каждая посетительница клиники сможет стать участницей и побороться за главный приз. Подробности и условия участия скоро появятся на сайте клиники — следите за обновлениями.

Конкурс вновь доказал, что в Зеленограде живут не только умные и талантливые, но и невероятно красивые женщины, для которых саморазвитие и забота о себе — неотъемлемая часть жизни.

Поздравляем победительниц и ждем новых Королев красоты в 2026 году!

Клиника медицинской косметологии EsteMedika

Адрес: Зеленоград, корпус 353 — входите уверенно. Чтобы показать всему миру свою красоту.

Телефоны:

Сайт: este-medika.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/estemedika
Телеграм-канал: t.me/estemedika_zel
