В клинике эстетической медицины EsteMedika в Зеленограде состоялось награждение победительниц конкурса красоты и здоровья «Мисс EsteMedika 2025». Торжественная церемония стала ярким событием, наполненным поздравлениями, улыбками и аплодисментами.
Конкурс объединил науку, эстетику и индивидуальный подход. Каждая участница — пациентка клиники — сначала прошла одну из премиальных процедур, а затем предстала перед публикой в образе «Королевы EsteMedika». Победительниц определили подписчики — по количеству лайков под конкурсными публикациями во «ВКонтакте».
За право стать лицом клиники боролись многие зеленоградские красавицы, но в финал вышли самые достойные.
- 1 место и титул «Мисс EsteMedika 2025» завоевала Наталия. Ей вручили сертификат на 30 000 рублей.
- 2 место и сертификат на 20 000 рублей получила Елена.
- 3 место заняла Марина, став обладательницей сертификата на 10 000 рублей.
Все сертификаты можно использовать на любые процедуры клиники: от аппаратных методик омоложения (RF-лифтинг, фотоомоложение IPL) и инъекционных процедур (биоревитализация, ботокс и другие) до лазерной эпиляции и уходовых процедур.
Сотрудники клиники тепло поздравили финалисток и пожелали им всегда оставаться такими же прекрасными, излучающими здоровье и уверенность в себе.
«Мы не просто искали самую яркую участницу, мы искали женщину, которая разделяет наши ценности: стремление к гармонии, заботу о себе изнутри и снаружи. Все финалистки — большие молодцы, каждая по-своему уникальна», — отметили представители клиники EsteMedika.
Конкурс вновь доказал, что в Зеленограде живут не только умные и талантливые, но и невероятно красивые женщины, для которых саморазвитие и забота о себе — неотъемлемая часть жизни.
Поздравляем победительниц и ждем новых Королев красоты в 2026 году!
