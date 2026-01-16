Тишина. Дыхание. Чувство

Контемпорари говорит тихо, но точно. Здесь движение рождается из дыхания, паузы и внутреннего импульса. Тело становится языком эмоций, а танец-способом выразить чувства и внутренний мир.

Это направление соединяет элементы классики, модерна и свободного движения. Оно развивает гибкость, баланс, осознанность и эмоциональную выразительность, превращая танец в глубокий личный опыт.

Открыт набор в группы по расписанию.