Тишина. Дыхание. Чувство
Контемпорари говорит тихо, но точно. Здесь движение рождается из дыхания, паузы и внутреннего импульса. Тело становится языком эмоций, а танец-способом выразить чувства и внутренний мир.
Это направление соединяет элементы классики, модерна и свободного движения. Оно развивает гибкость, баланс, осознанность и эмоциональную выразительность, превращая танец в глубокий личный опыт.
Открыт набор в группы по расписанию.
Записаться на пробное занятие можно:
- по телефону 8-499-653-67-10
- по ссылке quiz.deeclub.ru
Dee.Pro ждёт вас!
Координаты: Зеленоград, корпус 402. Яндекс.карты
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
Двухдневный рождественский фестиваль «Вертеп» — с колядками, народной драмой и театром теней Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости