Юля — кондитер с 3-летним стажем, отпекла более 2000 тортов.
Уникальные дизайны — каждый торт создается с учетом ваших пожеланий и темы праздника.
Бережная доставка — доставляет торты сама, вы можете быть уверены, что ваш будет бережно упакован и доставлен в нужное время с её сопровождением.
Безопасность и свежесть — работает с продуктами только высокого качества, не использует искусственные консерванты или добавки. Вы и ваши гости оцените идеальную свежесть и натуральность торта.
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