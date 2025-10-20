Библиотека событий представляет

«Хулиганские стихи и неправильные сказки»



Дата и время: 22 ноября (суббота ) / 17:00

Адрес: ДК МИЭТ, Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 2

Подробнее: vk.cc/cQijAn



Рекомендуемый возраст: от 4 лет

Акции для организованных групп:+7-96-3632-40-88



На добром творчестве Андрея Усачёва и Александра Пинегина выросло несколько поколений счастливых слушателей!



Авторы совместно написали множество песен, вместе работали над книгами, литературно-музыкальными постановками, аудиоспектаклями.



Встреча с нашим земляком Андреем Усачёвым и Александром Пинегиным — это интерактивная программа со зрителями, веселые песни, озорные стихи, забавные истории.



В финале концерта авторы с удовольствием ответят на вопросы маленьких и больших зрителей и дадут автографы.



Андрей Усачёв — детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, автор бестселлеров «Умная собачка Соня», «Всё о Дедморозовке». У Андрея Алексеевича более 300 книг. Его рассказы, сказки, стихи для детей переведены на десятки языков. В России его знают по легким и остроумным поэтическим сборникам, сценариям к мультфильмам, телевизионным проектам.



Александр Пинегин — современный российский композитор, детский поэт, актёр озвучивания, исполнитель песен и музыки. Его композиции звучали в телепрограммах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».



Справки по телефону: +7-963-632-40-88