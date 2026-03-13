21 марта 2026 | суббота | 17:00 | ДК МИЭТ | 12+

Возрождение легендарной группы «Альфа» — сенсационное событие для всех поклонников этого культового коллектива и знаменательная веха в истории отечественного рока. У миллионов фанатов вновь появилась возможность услышать любимые песни, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия страны.

У истоков создания этой легенды стояли уже хорошо известные к тому времени музыканты — Сергей Сарычев и Сергей Сафонов. Благодаря их таланту и упорству, а также удачному сочетанию музыки Сарычева и стихов молодого московского поэта Андрея Лукьянова, коллектив быстро стал одним из самых популярных в стране! —полный текст об истории группы «Альфа» читайте в статье на сайте Зеленоград.ру

Купить билет: https://biletof.com/action/?frame=1&ra=18190&action=8779&place=545