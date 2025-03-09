«Комик в жизни, злодей на сцене» артист давно понял — для того, чтобы поднять настроение, нужно слушать и писать грустные песни. Вот и заглавная песня, давшая название целому альбому, принесла автору и исполнителю победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» за 2018 год.



Возрастная категория 6+

Продолжительность — два часа с антрактом

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