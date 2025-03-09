Народный артист России, известный российский бард Олег Митяев приглашает вас на праздник авторской песни
6 апреля, 19:00
КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1
Купить билеты
«Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…» — все эти песни обязательно прозвучат.
«Комик в жизни, злодей на сцене» артист давно понял — для того, чтобы поднять настроение, нужно слушать и писать грустные песни. Вот и заглавная песня, давшая название целому альбому, принесла автору и исполнителю победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» за 2018 год.
Возрастная категория 6+
Продолжительность — два часа с антрактом