Проект «Больше Музыки…» — это пространство, где встречаются духовное и физическое, где Музыка переплетается со Словом, где каждый может почувствовать себя частью чего-то великого и вечного, где происходит взаимообмен энергией и наполнение!



Вас ждет захватывающее музыкальное путешествие сквозь столетия.



Прозвучат музыкальные шедевры Барокко, Классицизма и Романтизма в исполнении лауреатов международных конкурсов: Анны Устюжаниной (виолончель), Анны Казарян (фортепиано) и Андрея Буркова (альт).



Разделите этот атмосферный вечер с теми, кто вам дорог. С кем хочется поделиться трепетной радостью в этот рождественский период.