21 декабря субботним вечером в 19:00 состоится рождественский концерт классической музыки «Навстречу Рождеству».
«Три эпохи: Барокко, Классицизм и Романтизм». Концерт организован Зеленоградской библейской церковью и проектом «Больше музыки».
Приглашены все. Вход свободный, 0+.
Проект «Больше Музыки…» — это пространство, где встречаются духовное и физическое, где Музыка переплетается со Словом, где каждый может почувствовать себя частью чего-то великого и вечного, где происходит взаимообмен энергией и наполнение!
Вас ждет захватывающее музыкальное путешествие сквозь столетия.
Прозвучат музыкальные шедевры Барокко, Классицизма и Романтизма в исполнении лауреатов международных конкурсов: Анны Устюжаниной (виолончель), Анны Казарян (фортепиано) и Андрея Буркова (альт).
Разделите этот атмосферный вечер с теми, кто вам дорог. С кем хочется поделиться трепетной радостью в этот рождественский период.
Дата: 21 декабря в 19:00
Адрес: Зеленоград, корп. 1144
Продолжительность концерта: 1,5 часа
Подробнее: https://zelbible.ru/christmas2025
Телеграм: https://t.me/zelbible
Сайт: http://zelbible.ru/