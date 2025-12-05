Концерт группы «Белый Орёл» 12+



ДК «МИЭТ», Зеленоград, площадь Шокина, 1, стр. 2



— 3 января

— 17:00

— 1 час 30 минут без антракта



Билеты на сайте ДК «МИЭТ» или по ссылке:

https://iframeab-pre10052.intickets.ru/event/68076072/#abiframe



Помните те незабываемые вечера, когда музыка «Белого Орла» заполняла воздух и заставляла сердца биться в унисон?

«Потому что нельзя быть красивой такой», «С высоких гор спускается туман», «Горький мёд» — эти и многие другие песни стали саундтреком нашей молодости.



Особое место в сердцах зрителей занимает композиция «Как упоительны в России вечера», ставшая неофициальным гимном страны и трижды попавшая в Книгу рекордов Гиннесса.



Это больше, чем просто музыка — это часть нашей истории и культуры.

Присоединяйтесь к поклонникам группы и вновь переживите те неповторимые моменты, когда музыка «Белого Орла» была саундтреком вашей жизни.