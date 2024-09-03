Концерт джазового оркестра «Good Orchestra» — 21 сентября в КЦ «Зеленоград» (ДК) 03.09.2024 Реклама ИП Дубовенко А.С. ИНН:504704750508 еrid:2VSb5wSzbJg

Не пропустите! Концерт джазового оркестра «Good Orchestra»

21 сентября в 19:30 на сцене КЦ «Зеленоград» пройдет уникальное шоу, в котором магия джаза соединится с мощью рок-музыки.

В программе концерта — неожиданные и захватывающие аранжировки культовых произведений от таких легендарных групп, как Linkin Park, Imagine Dragons, Queen, Depeche Mode, Кино, Король и Шут и многих других, а также эпичные саундтреки мирового кино.

«Good Orchestra» — это большой джазовый оркестр, состоящий из 16 виртуозных музыкантов, который окунет вас в неповторимую музыкальную феерию искрящихся труб, тромбонов, мелодичных саксофонов и пульсирующей ритм-секции.

Билеты уже в продаже! Спешите приобрести свои, чтобы не упустить уникальную возможность насладиться любимыми песнями в исполнении джазового оркестра.

Это джаз, которому вы точно будете подпевать!

Когда: 21 сентября в 19:30
Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)
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Концерт джазового оркестра «Good Orchestra» — 21 сентября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
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