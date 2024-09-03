Не пропустите! Концерт джазового оркестра «Good Orchestra»

21 сентября в 19:30 на сцене КЦ «Зеленоград» пройдет уникальное шоу, в котором магия джаза соединится с мощью рок-музыки.



В программе концерта — неожиданные и захватывающие аранжировки культовых произведений от таких легендарных групп, как Linkin Park, Imagine Dragons, Queen, Depeche Mode, Кино, Король и Шут и многих других, а также эпичные саундтреки мирового кино.



«Good Orchestra» — это большой джазовый оркестр, состоящий из 16 виртуозных музыкантов, который окунет вас в неповторимую музыкальную феерию искрящихся труб, тромбонов, мелодичных саксофонов и пульсирующей ритм-секции.



Билеты уже в продаже! Спешите приобрести свои, чтобы не упустить уникальную возможность насладиться любимыми песнями в исполнении джазового оркестра.



Это джаз, которому вы точно будете подпевать!



Когда: 21 сентября в 19:30

Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)

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