Концерт артиста Московских мюзиклов, скрипача, участника телепроекта Голос-11, «Музыкальная интуиция», а теперь еще и студента 1 курса ГИТИСа факультета музыкального театра Фёдора Уварова.
В концерте прозвучат арии из мюзиклов: «Юнона и Авось», «Иисус Христос Суперзвезда», «Стармания», «Икар», «Шахматы», «Монте-кристо», «Дорогой Эван Хэнсен», а также песни Петра Елфимова, Павла Фахртдинова, Сергея Калугина, группы «Урфин Джюс» и др.
Концерт пройдёт в сопровождении рок-бэнда, продолжительность 1,5 часа, без антракта: Евгений Соколовский — клавиши, Борис Урывский — гитара, Артём Архипов — барабаны, Сергей Новиков — бас, Константин Захаров — гитара, Фёдор Уваров — скрипка.
Дата: 31 августа, 18.00
Адрес: Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи, пл. Колумба, 1