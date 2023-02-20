Уже совсем скоро, а именно в апреле 2023 года, в Зеленограде откроется один из крупнейших международных учебных центров IT-образования!

Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) — вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в Академию ТОР.

И это неудивительно: IT-специалисты никогда не сидят без работы. По данным портала «Деловой Мир», летом 2022 года о нехватке кадров в IT-сфере заявили в Министерстве цифровизации России. Тогда в ведомстве предупредили, что ситуация лишь ухудшается: через пять лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое. К 2027 году Россия может недосчитаться двух миллионов айтишников. Прелесть IT сферы в том, что специалисты могут работать на российские компании или зарубежные, не выходя из дома, и при этом получать зарплату мирового уровня. Поэтому у Компьютерной Академии TOP так много студентов по всей России.