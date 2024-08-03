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Призы которые уже ждут вас:

мобильный кондиционер EACM-14 FM/N3. Manhattan — три скорости воздушного потока, таймер на включение и выключение, охлаждение с от 15 до 30 °С

очиститель воздуха Boneco P340 — мощная и надежная многоступенчатая система фильтрации

вентиляторы Electrolux EFF-901N или EFF-1004B — подарят максимальный комфорт с первых секунд работы (на выбор)

Итоги розыгрыша будут 1 сентября в 12:00. Зовите друзей и близких и удвойте свой шанс на победу.

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