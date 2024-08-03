Условия очень просты:
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- вентиляторы Electrolux EFF-901N или EFF-1004B — подарят максимальный комфорт с первых секунд работы (на выбор)
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