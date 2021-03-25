В компании «Мультипро» открыты вакансии:
- Главный механик
- Заместитель главного бухгалтера
- Заведующий производством
- Специалист по компенсациям и льготам
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ
- График работы 5/2
- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
- Возможность обучения в процессе работы
- Оператор производственной линии — з/п от 36000 рублей
- Уборщица — з/п 27000 рублей
- Работник АХО — з/п 30000 рублей (условия: график работы 5/2 ПН-ПТ с 08:00 до 17:00)
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ
- График сменный 3 смены по 8 часов 5/2, суббота, воскресенье — выходной
1 неделя: утро 7:00-15:00
2 неделя: день 15:00-23:00
3 неделя: ночь 23:00-7: 00
- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
- Оплачиваемые переработки
- Спецодежда предоставляется
- Возможность обучения в процессе работы
- Корпоративный транспорт от ст Крюково
Производство расположено по адресу: Солнечногорский район, рп. Ржавки, корпус 3, остановка «ВНИИПП» автобуса 390.
Контакты: 8-985-200-23-88, 8-968-917-84-59
Сайт компании: www.alti.pro
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