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Ведущего бухгалтера

Бухгалтера по расчету заработной платы

Специалиста по закупкам

Младшего технолога

Технолога по разработке и внедрению продуктов

8-968-089-32-23 (ватсап, телеграм)

Мастеров — 75 тысяч рублей

Фасовщиков (Операторы) — 45 тысяч

Подсобных рабочих — от 45 тысяч

Клипсаторщиков — 50 тысяч

Сменных технологов — 55 тысяч

Мойщиков оборудования — 45 тысяч

Уборщиц производственных площадок — 38 тысяч

Младших технологов

Технолога по разработке и внедрению продуктов

8-985-200-23-88 (ватсап, телеграм)



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Условия работы

Оформление согласно ТК РФ

Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц

Оплачиваемые переработки

Спецодежда предоставляется

Оплачиваемый медосмотр

Корпоративный транспорт до места работы (от ст. Крюково)

График работы: 5/2, 3 смены (7:00—15:00, 15:00—23:00, 23:00—7:00)

Производство находится: Солнечногорский район, Ржавки, корпус 3

Есть возможность трудоустроиться на предприятия компании расположенные в городах Мытищи и Лобня.

Подробности по телефону 8-985-200-23-88