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- Специалиста по закупкам
- Младшего технолога
- Технолога по разработке и внедрению продуктов
8-968-089-32-23 (ватсап, телеграм)
- Мастеров — 75 тысяч рублей
- Фасовщиков (Операторы) — 45 тысяч
- Подсобных рабочих — от 45 тысяч
- Клипсаторщиков — 50 тысяч
- Сменных технологов — 55 тысяч
- Мойщиков оборудования — 45 тысяч
- Уборщиц производственных площадок — 38 тысяч
- Младших технологов
- Технолога по разработке и внедрению продуктов
8-985-200-23-88 (ватсап, телеграм)
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Условия работы
- Оформление согласно ТК РФ
- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
- Оплачиваемые переработки
- Спецодежда предоставляется
- Оплачиваемый медосмотр
- Корпоративный транспорт до места работы (от ст. Крюково)
- График работы: 5/2, 3 смены (7:00—15:00, 15:00—23:00, 23:00—7:00)
- Производство находится: Солнечногорский район, Ржавки, корпус 3
Есть возможность трудоустроиться на предприятия компании расположенные в городах Мытищи и Лобня.
Подробности по телефону 8-985-200-23-88
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