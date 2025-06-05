Компания «Глобал Тур» предлагает комфортный переезд к морю и размещение в гостевых домах.
- Удобные автобусы
- Полное сопровождение
- Проживание у моря в гостевых домах
- Индивидуальный подбор номера
Телефон / WhatsApp / Телеграм: 8-936-236-80-50
E-mail:
- order@globaltour.pro
- info@globaltour.pro
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