Компания «ДачаЗел» строит и ремонтирует дачи, бани, коттеджи! При заключении договора до 23 августа действуют специальные цены: скидки до 30% — индивидуальное выгодное предложение гарантировано.
Все работы в компании «ДачаЗел» производятся по договору с предоставлением гарантии. Заказать строительство или ремонт дома в «ДачаЗел» — выгодно и надежно!
Также можно купить готовый дом с участком или заказать строительство дома на вашем участке на льготных условиях от банков-партнеров: кредит от 9.9%, ипотека от 6.5%.
Компания «ДачаЗел» уже более 16 лет выполняет практически все работы, связанные со строительством и ремонтом дачных и загородных домов.
«ДачаЗел» строит дома из различных материалов — каркас, брус, блоки, начиная от от возведения фундаментов различных типов и технологий, заканчивая разводкой инженерных сетей по дому «под ключ».
Осуществляет ремонт и реконструкцию загородных домов, выполняя широкий спектр работ с применением современных материалов:
- Замена и утепление фасадов, кровли, перекрытий
- Капитальный ремонт домов и бань
- Расширение полезной площади дома — строительство различных пристроек и веранд
- Перепланировка внутреннего пространства дома — разводка инженерных сетей (электрика, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция)
Также в комплексе выполняет работы по благоустройству придомовой территории. Площадки для машин, дорожки, выравнивание участков, озеленение, дренажные работы, водоотведение.
«ДачаЗел» ведет прямые трансляции со строящихся объектов в социальных сетях Инстаграм* @dachazel, на каналах в Youtube и ТikTok.
Компания приглашает всех заинтересовавшихся на строительные объекты, где можно своими глазами посмотреть и оценить качество материалов и работ. Переходите по ссылке taplink.cc/dachazel1, чтобы выбрать любой удобный для вас канал связи или просто приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корп. 2024).
На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:
- Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
- Телефон 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
- Вконтакт dachazel
- Сайт dachazel.ru
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